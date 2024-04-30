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16:23, 30 апреля 2024Россия

Мать погибшего в «Крокусе» певца-инвалида получит социальную выплату

Мать колясочника, которого не признавали погибшим в «Крокусе», получит выплату

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Мать пропавшего после теракта в «Крокус Сити Холле» певца-инвалида Максима Вербенина Алена получит выплату, полагающуюся при потере родственников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Как рассказали агентству в пресс-службе, заявление от Алены Вербениной принято сотрудниками департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, выплаты будут осуществлены в ближайшее время.

Колясочник Вербенин был на концерте в «Крокусе» со своей девушкой Натальей. Она сообщила родным, что видела, как террористы выстрелили Максиму в спину, после чего он упал с коляски на Наталью и тем самым ее спас. Мужчину не признавали поггибшим, поскольку пожар уничтожил все следы его ДНК, из-за чего более месяца Алена Вербенина не могла получить выплату, положенную родственникам тех, кто не смог пережить теракт в «Крокусе».

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли здание, после чего скрылись с места преступления.

По делу о теракте арестованы 12 человек. Последним из них стал гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов, который жил в хостеле и работал на стройке. Его обвиняют в предоставлении денег исполнителям нападения, своим согражданам, снабжении их средствами связи и оплате телефонных счетов.

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      Александра Лисица
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