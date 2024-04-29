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02:33, 29 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыто место работы двенадцатого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: Курбонов из дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов, проходящий по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», работал на стройке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника хостела, где жил задержанный.

По его словам, Курбонов вел себя спокойно и тихо. Собеседник агентства также отметил, что хостел рассчитан на три тысячи человек, поэтому администрация не может знать всех гостей в лицо. «Главная задача — поселить мигрантов и обеспечить их проживание», — подчеркнул он.

Джумахона Курбонова арестовали до 22 мая. По версии следствия, он предоставил деньги для подготовки теракта, а также снабдил сообщников средствами связи и систематически оплачивал телефонные счета. Какую именно сумму он мог дать исполнителям нападения, не сообщается.

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      Марина Совина
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