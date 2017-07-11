Впервые увидевший струю воды хамелеон Спайк умилил соцсети

Пытающийся карабкаться по струе воды из крана рогатый хамелеон по кличке Спайк умилил пользователей социальных сетей. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Talkingserpents.

На видео стоящий на руке хозяина хамелеон впервые видит бьющую из крана струю воды и пытается схватить ее лапкой. Затем он пытается карабкаться по ней вверх. «Спайк пытается взбираться по невидимой лозе», — отметил Talkingserpents.

Попытки хамелеона схватиться за воду растрогали пользователей Instagram, которые принялись нахваливать ящерицу. «О боже мой, это с легкостью может стать самой милой вещью, которую я когда-либо видел! Вы только поглядите на него, он пытается схватиться за воду и взобраться наверх», — прокомментировал ролик юзер с ником Schoner Sonnenaufgang.

Рогатый хамелеон или хамелеон Джексона, названный в честь британского исследователя Фредерика Джона Джексона — ящерица из семейства хамелеоновых. Самцы имеют по три рога, два из которых растут между глаз, у самок рогов нет. Вид распространен в Восточной Африке.