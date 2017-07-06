Старательно «крутящий педали» щенок умилил соцсети

Помогающий хозяйке «крутить педали» велосипеда щенок умилил пользователей социальный сетей. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте Doodlewhale и за сутки набрал более 161 тысячи лайков и 78 тысяч репостов.

На видео пес едет на велосипеде вместе с хозяйкой и старательно двигает лапами так, будто сам крутит педали. «Это прекрасное чувство, когда ты думаешь, что ты помогаешь, но на самом деле, не знаешь, что делаешь», — говорится в описании ролика.

Попытки щенка помочь женщине растрогали пользователей Twitter, которые принялись наперебой хвалить животное. «Давай, крути педали, маленький щенок, у тебя это здорово получается», — похвалил собаку один из них.

На Reddit тоже оценили старания питомца. «Я практически уверен, он думает, что если он перестанет крутить лапами, велосипед остановится и расстроит его хозяйку», — отметил посетитель портала с ником Pastdense.