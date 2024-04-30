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16:15, 30 апреля 2024Бывший СССР

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев от имени МИД Великобритании

BBC News: герцогиня Эдинбургская Софи встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает BBC News.

Издание отмечает, что однодневный визит члена британской королевской семьи на Украину состоялся от имени Министерства иностранных дел Великобритании. В понедельник утром, 29 апреля, герцогиня встретилась с Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской. В ходе встречи она передала им личное сообщение от британского монарха Карла III.

Вечером герцогиня приняла участие в приеме, который прошел в резиденции британского посла на Украине Мартина Харриса.

Отмечается, что герцогиня Эдинбургская является женой Эдварда — младшего брата короля. Она часто берет на себя роль посланника, посещая страны, где происходят военные действия — Косово, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Демократическую Республику Конго.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство будет оказывать финансовую помощь Украине до 2030 года. Он заявил, что Лондон намерен довести объем выделенных Киеву средств до 15 миллиардов долларов.

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      Екатерина Улитина
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