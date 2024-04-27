Британия дала Украине еще одно обещание

Премьер Сунак: Лондон будет оказывать военную поддержку Киеву до 2030 года

Лондон будет оказывать официальному Киеву поддержку в сфере обеспечения региональной безопасности до 2030 года в рамках долгосрочной гарантии. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье для The Wall Street Journal.

Британский лидер также отметил, что в рамках программы помощи Лондон намерен довести объем выделенных Киеву средств до 15 миллиардов долларов. «Великобритания была первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии безопасности, которые я подписал во время своего визита в Киев в январе. Теперь мы обязуемся поддерживать нашу поддержку Украины по крайней мере на том же уровне до конца десятилетия», — говорится в публикации.