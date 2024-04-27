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16:53, 27 апреля 2024Мир

Британия дала Украине еще одно обещание

Премьер Сунак: Лондон будет оказывать военную поддержку Киеву до 2030 года
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лондон будет оказывать официальному Киеву поддержку в сфере обеспечения региональной безопасности до 2030 года в рамках долгосрочной гарантии. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье для The Wall Street Journal.

Британский лидер также отметил, что в рамках программы помощи Лондон намерен довести объем выделенных Киеву средств до 15 миллиардов долларов. «Великобритания была первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии безопасности, которые я подписал во время своего визита в Киев в январе. Теперь мы обязуемся поддерживать нашу поддержку Украины по крайней мере на том же уровне до конца десятилетия», — говорится в публикации.

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      Виктория Кондратьева
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