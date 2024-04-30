Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:33, 30 апреля 2024Бывший СССР

В Раде заявили о наказании 15 тысяч военных ВСУ за отказ выполнять приказы

Депутат Рады Камельчук: 15 тысяч военных ВСУ наказаны за отказ выполнять приказы

Фото: Thomas Peter / Reuters

Около 15 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) наказали за отказ выполнять приказ командования или самовольное оставление военной части. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам парламентария, данные военнослужащие были подвергнуты дисциплинарным наказаниям.

«Сейчас они фактически нигде не применяются. Возможно, они где-то там в черную работают неофициально, но они не в тюрьме, не в штрафбате», — добавил Камельчук.

Депутат Рады также назвал самой большой проблемой, что среди военных ВСУ, понесших дисциплинарные наказания, «мало людей, которые готовы снова брать оружие в руки».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявлял о нарастающем кризисе в рядах украинских военных. Такой вывод он сделал, основываясь на словах главкома ВСУ Александра Сырского. Меркурис также отметил, что в украинской армии в настоящее время можно наблюдать признаки паники.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Составлен список россиян, которые смогут меньше платить за ЖКУ. Их освободили от банковской комиссии

      В Армении заявили о неработающих механизмах ОДКБ

      Суд ООН принял решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

      В российском городе начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками

      Организатора схемы по вывозу уклонистов за границу экстрадировали на Украину

      Над двумя российскими регионами сбили несколько беспилотников ВСУ

      Россиянам рассказали о порядке действий после обнаружения на теле клеща

      Аленичев высказался о возможном возвращении в «Спартак»

      В США заявили об унижении Россией Запада с помощью выставки военной техники

      В Армении заявили о проблемах в отношениях с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше