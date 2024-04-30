В Раде заявили о наказании 15 тысяч военных ВСУ за отказ выполнять приказы

Депутат Рады Камельчук: 15 тысяч военных ВСУ наказаны за отказ выполнять приказы

Около 15 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) наказали за отказ выполнять приказ командования или самовольное оставление военной части. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам парламентария, данные военнослужащие были подвергнуты дисциплинарным наказаниям.

«Сейчас они фактически нигде не применяются. Возможно, они где-то там в черную работают неофициально, но они не в тюрьме, не в штрафбате», — добавил Камельчук.

Депутат Рады также назвал самой большой проблемой, что среди военных ВСУ, понесших дисциплинарные наказания, «мало людей, которые готовы снова брать оружие в руки».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявлял о нарастающем кризисе в рядах украинских военных. Такой вывод он сделал, основываясь на словах главкома ВСУ Александра Сырского. Меркурис также отметил, что в украинской армии в настоящее время можно наблюдать признаки паники.