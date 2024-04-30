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16:20, 30 апреля 2024Россия

Известного российского певца госпитализировали в Москве из-за отека Квинке

«112»: певцу Денису Майданову стало плохо в театре в Москве

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Известному российскому певцу и композитору Денису Майданова стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. «Майданова госпитализировали с диагнозом "отек Квинке", — говорится в сообщении. — Музыканту оказывают помощь».

Ранее певец Митя Фомин заявил, что сломал палец в реалити-шоу канала ТНТ «Выжить в Самарканде». О том, что он пострадал на съемках проекта, музыкант рассказал в шоу «Золотой граммофон».

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