Известный российский певец получил травму на съемках шоу для ТНТ

Певец Митя Фомин рассказал, что сломал палец на шоу «Выжить в Самарканде»

Известный российский певец Митя Фомин заявил, что сломал палец в реалити-шоу канала ТНТ «Выжить в Самарканде». О том, что он пострадал на съемках проекта, музыкант рассказал в шоу «Золотой граммофон», его слова передает «Телепрограмма».

Фомин повредил палец, когда стал разгребать руками разрушенную кирпичную стену. Отмечается, что певец при этом нарушил технику безопасности. В какой-то момент он ощутил боль, снял перчатку и увидел, что сильно рассек палец.

«Было ощущение, что по нему как будто кувалдой ударили. Я буквально видел свою кость», — вспомнил Фомин. Участника реалити-шоу привезли в местную больницу, ему зашили палец. Кроме того, у певца диагностировали множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца и наложили гипс.

Отмечается, что сейчас палец Фомина зажил.

Ранее Фомин рассказал о плохом питании на съемках «Выжить в Самарканде». Он отметил, что участники проекта, проигравшие в испытаниях, отправлялись ночевать в горы, где питались скудно.