Участник экстремального шоу на ТНТ пожаловался на плохое питание

Певец Митя Фомин заявил, что на шоу «Выжить в Самарканде» было скудное питание

Участник экстремального шоу на ТНТ «Выжить в Самарканде», популярный российский певец Митя Фомин пожаловался на плохое питание во время съемок. О сложностях проекта он рассказал в интервью изданию «7Дней».

Фомин заявил, что участники проекта, проигравшие в испытаниях, отправлялись ночевать в горы «Для жизни нет ничего. И юрту, чтобы переночевать, надо было самим построить. Питание скудное, настоящий детокс: плошка риса, чуть-чуть сухофруктов и орешков, немного овощей», — заявил певец.

При этом участник отметил, что сложные испытания не испугали его. Он заявил, что трудные условия заставляли его думать о том, как распределить обязанности в команде.

Ранее популярная блогерша Аня Покров, принявшая участие в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ, пожаловалась на сложные условия. Она призналась, что на проекте было недостаточно еды. Кроме того, она скучала по близким, оставшимся в России.

Первый выпуск «Выжить в Самарканде» выйдет на ТНТ 14 января. Шоу стало продолжением реалити «Выжить в Дубае». В проекте будут соревноваться звездная и народная команды. Победители получат 10 миллионов рублей. Вести программу будут юморист Павел Воля и российская гимнастка Ляйсан Утяшева. В команду звезд вошли певица Юлия Паршута, резидент Comedy Club Сергей Гореликов, певца Митя Фомин и Влад Топалов и другие.