Российская блогерша пожаловалась на тяжелые условия на съемках популярного шоу

Блогерша Аня Покров рассказала, что на съемках «Звезды в Африке» ей приходилось выживать

Российская блогерша Аня Покров пожаловалась на тяжелые условия на съемках популярной программы «Звезды в Африке» на ТНТ. О том, с какими испытаниями ей пришлось столкнуться на экстремальном шоу, тиктокерша рассказала в интервью журналу Hello!.

По словам Покров, ей и другим участникам проекта приходилось выживать в Африке. «Еды не было совсем, но это не самое страшное. Очень хотелось домой, к родным и близким, было достаточно тяжело», — вспомнила она. При этом тиктокерша отметила, что несмотря на тяжелые испытания и дикие условия, она не сдавалась и держалась до последнего.

Покров добавила, что у нее был большой стресс из-за еды, которую ей приходилось есть в Африке. Она заявила, что за время съемок в шоу попробовала множество тараканов и гусениц. Также, как уточнила блогерша, однажды ей пришлось съесть сырые мозги овцы.

Ранее телеведущая и блогерша Ида Галич рассказала, почему не захотела участвовать в шоу «Звезды в Африке». Отказ от съемок в программе она объяснила неготовностью покидать зону комфорта и участвовать в нервных испытаниях.

Шоу «Звезды в Африке» выходит на канале ТНТ с сентября 2021 года. Его ведущими являются певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян. В каждом выпуск программы участники проходят различные испытания.