Ида Галич рассказала об отказе от участия в популярном шоу на ТНТ

Галич объяснила отказ от участия в «Звездах в Африке» неготовностью покидать зону комфорта

Телеведущая и блогерша Ида Галич в разговоре с изданием WMJ.ru рассказала, почему не захотела участвовать в популярном экстремальном шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

Галич призналась, что не раз сталкивалась с тяжелыми условиями жизни, и добавила, что устала от них. «Я наездилась в плацкартах, нажилась в плохих общежитиях, наобщалась с тараканами. С командой КВН (Галич была частницей команды КВН «Москва не сразу строилась» — прим. «Ленты.ру») мы много путешествовали, приходилось существовать в совершенно разных условиях», — рассказала она.

Отказ от съемок в «Звездах в Африке» блогерша объяснила неготовностью покидать зону комфорта и участвовать в нервных испытаниях. Галич добавила, что по этим же причинам она не соглашается сниматься в других подобных проектах и различных тревел-шоу.

Ранее Галич рассказала о критике из-за родителей. По словам блогерши, она не раз получала сообщения, в которых пользователи ругали ее за то, что она живет с матерью и отцом, но подчеркнула, что ей комфортно постоянно находиться рядом с близкими.

Экстремальное шоу «Звезды в Африке», ведущими которого являются певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян, выходит на канале ТНТ с сентября 2021 года. В каждом выпуске участники программы проходят различные испытания.