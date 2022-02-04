Популярная телеведущая и блогерша Ида Галич ответила на критику из-за совместной жизни с родителями. Ее комментарий прозвучал в эфире YouTube-подкаста «Папа, закрой дверь».

По словам блогерши, за время своей карьеры она не раз получала сообщения, в которых пользователи ругали ее за то, что она живет с матерью и отцом. «Я прошла через все эти сообщения на YouTube, [мол], как это она живет до сих пор [с родителями] в этом возрасте, через все гонения в Instagram», — поделилась она.

Галич заявила, что ей комфортно жить с родителями. При этом, как уточнила блогерша, между ней и родственниками иногда бывают ссоры. «Где-то ругаемся, где-то не ругаемся. (...) Мы живем большой коммуной, у нас большая семья: это я, маленький ребенок (сын Галич Леон — прим. «Ленты.ру»), моя двоюродная сестра, мой отец, моя мать и много приходящих и уходящих персонажей», — рассказала она.

Ранее блогерша раскрыла подробности развода с бизнесменом Аланом Басиевым, о расставании с которым она объявила в 2021 году. Галич отметила, что инициатором развода выступил ее экс-супруг. Также она опровергла слухи о том, что бывший муж зарабатывал меньше ее.

Блогерша подтвердила информацию о разводе с Басиевым в конце января прошлого года. Тогда же Галич уточнила, что причиной расставания не была неверность кого-либо из партнеров.

Пара сыграла свадьбу в мае 2018 года. В феврале 2020 года у блогерши и бизнесмена родился сын Леон.