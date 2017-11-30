Китайцы попытались пронести сотни тараканов в самолет

В аэропорту Гуанчжоу Байюнь (Китай) при прохождении пограничной проверки в багаже пожилой пары китайцев было обнаружено 200 тараканов. Об этом сообщает Shanghailist.

На одном из контрольно-пропускных пунктов китайского международного аэропорта работники обнаружили что-то необычное внутри багажа при его проверке на сканере. В чемодане находился контейнер, из которого при вскрытии выполз таракан, напугав одну из сотрудниц. Внутри контейнера находился пакет, кишащий тараканами.

Владельцы багажа — пожилая пара из Китая — планировали перевезти 200 тараканов, чтобы использовать их в качестве ингредиента для приготовления целебного крема для кожи. Как сообщил пожилой мужчина, приготовленный согласно рецепту традиционной медицины состав предназначался для его жены.

Служба безопасности не позволила семье пронести на борт живых тараканов, и контейнер был изъят персоналом аэропорта.