Тараканы и пирожки оказались угрозой для внутреннего туризма

Сервис онлайн-бронирования Tvil.ru собрал сведения о жалобах туристов по возвращении с российских курортов. Результаты исследования предоставлены редакции «Ленты.ру».

На основании отзывов туристов, отдыхавших в период с 1 июня по 30 сентября 2017 года, был составлен рейтинг главных разочарований в российских курортах.

Чаще всего туристы жаловались на безответственность хозяев жилья, присутствие насекомых в номере, грязь и сырость в помещениях, отсутствие ремонта, ветхую мебель, примитивный и устаревший интерьер, излишнюю опеку со стороны хозяев и их экономию на сервисе.

Безответственность хозяев проявилась в том, что гостям предлагались не те номера, которые были забронированы. Некоторые постояльцы жаловались, что хозяева жилья «однажды забрали пульт от кондиционера, выставили температуру, которую посчитали оптимальной, и вернули его уже с заклеенными кнопками», — отмечается в результатах исследования.

В качестве примера чрезмерной бережливости хозяев жилья отдыхающие приводили единственную розетку в номере, в которую «приходилось включать на выбор или телевизор, или холодильник», и энергосберегающую лампочку с таймером выключения через 5 секунд в туалете, где «сколько времени проведете, столько и будете махать руками», отмечает Tvil.ru.

Навязчивость персонала гостиниц проявлялась в излишней болтливости и попытках контролировать постояльцев. Одна из жалоб была на «хозяйку, баловавшую все две недели своими пирожками, от которых талия выросла на три сантиметра», сообщается в отчете.