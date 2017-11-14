Названы самые экзотические для русских туристов города Европы

Туристический интернет-сервис «Туту.ру» представил список городов Европы, куда реже всего летают российские туристы. Рейтинг составлен на основе данных о покупках авиабилетов на сайте компании. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Топ открывает ирландский Шаннон — самый молодой город в стране, получивший этот статус только 35 лет назад.

Далее в рейтинг попали три города Северной Европы. Среди них — шведский Умео с населением 115 тысяч человек, в котором находится крупнейший университет в стране и который в 2014 году носил статус культурной столицы Европы наравне с Ригой. Также в рейтинге есть два финских города — Ювяскюля, своим существованием обязанный приказу Николая I, и городская коммуна Кеми, основанная по указу другого российского императора — Александра II.

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Кроме них, в список самых экзотических для русских туристов городов Европы попал немецкий Карлсруэ, расположенный в федеральной земле Баден-Вюртемберг неподалеку от границы с Францией. В городе расположены многие важные юридические инстанции страны: Федеральный конституционный суд, Верховный суд Германии, Генеральная прокуратура Германии и многие земельные ведомства.

Наконец, замыкают список два испанских города. Один из них, 200-тысячный Херес-де-ла-Фронтера, расположенный в Андалусии,

известен как родина хереса. Другой — Виго, в котором живет на сто тысяч человек больше. Это крупнейший город Галисии и один из главных студенческих центров страны.