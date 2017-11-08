Жители России полюбили летать в Молдавию и Узбекистан

Туристический интернет-сервис «Туту.ру» составил рейтинг самых популярных ноябрьских направлений по статистике поиска и заказа авиабилетов. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самым популярным направлением у жителей России оказалась Молдавия — на нее пришлось 10 процентов авиабилетов на международные рейсы. Вторым с небольшим отрывом оказался Узбекистан — 9,7 процента от числа всех проданных билетов за рубеж. За год количество перелетов в эту страну выросло на три процента, несмотря на повышение цен на билеты.

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На третьем месте — Армения, занимавшая шестую строчку в прошлом году. Билеты в эту страну купили 6,5 процента пользователей.Из других постсоветских государств в первой десятке оказались Казахстан (5,2 процента), Белоруссия (4,2 процента), Азербайджан (3,8 процента) Таджикистан (3,7 процента) и Грузия (3,6 процента).

Из европейских стран в рейтинг вошла только Германия (6,2 процента). Шестое место занял Израиль (4,3 процента).