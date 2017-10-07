Грузчик аэропорта Шереметьево умер во время работы

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте начали проверку по факту смерти грузчика в комплектовочном помещении терминала D московского аэропорта Шереметьево. Об этом в субботу, 7 октября, говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, 47-летний мужчина скончался в пятницу около 07:00 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Как сообщает телеканал «360», причиной скоропостижной смерти могло стать воспалительное заболевание вен (тромбофлебит).

Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.