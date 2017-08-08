Аэропорт Сочи наказал швырявшего багаж грузчика

Грузчик, швырявший багаж в международном аэропорту Сочи, понес наказание. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 8 августа, рассказали в пресс-службе «Базэл Аэро» — компании-оператора воздушной гавани.

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Как именно был наказан сотрудник транспортного объекта, в компании не уточнили. Там также сообщили, что инцидент произошел в конце июля. Когда компания узнала о нем, было организовано служебное расследование.

«С персоналом регулярно проводится специализированное обучение, в каждом подразделении выработаны стандарты, нормы и правила. Международный аэропорт Сочи приносит извинения пассажирам за сложившуюся ситуацию», — заявили в пресс-службе.

Вышеупомянутый ролик был опубликован в интернете ранее во вторник. На записи видно, как мужчина зашвыривает вещи путешественников в грузовой отсек воздушного судна. Лайнер принадлежал авиакомпании Red Wings, он должен был вылететь в московский аэропорт Домодедово.

