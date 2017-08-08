Швыряющего багаж в аэропорту Сочи грузчика сняли на видео

Видео: Mash

Грузчика, неосторожно обращавшегося с багажом пассажиров в международном аэропорту Сочи, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как сотрудник воздушной гавани зашвыривает в грузовой отсек самолета вещи путешественников. Авторы видео отмечают, что речь идет о рейсе WZ126 авиакомпании Red Wings в московский аэропорт Домодедово. Когда был сделан ролик, не уточняется.

Об аналогичном инциденте в аэропорту Якутска стало известно в марте текущего года. Тогда пассажиры засняли, как работники воздушной гавани швыряли багаж при разгрузке. При этом некоторые из сумок открывались на ходу, их содержимое разлеталось. Ранее в том же месяце в подобных нарушениях уличили грузчиков аэропорта в английском Бирмингеме, закидывающих багаж в лайнер.

