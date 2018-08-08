Шереметьево признало массовые проблемы с багажом

Аэропорт Шереметьево признал массовые проблемы с багажом в воздушной гавани. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице аэропорта в интернете.

«В 10.00 мск автоматическая система сортировки багажа в Терминале D перешла на резервный режим работы. В 13.05 мск работоспособность багажной системы была восстановлена. Резервный режим отключен. Система продолжила работать в штатном режиме», — говорится в сообщении Шереметьево.

В качестве причины сбоя, аэропорт называет кратковременный отказ системы у компании-поставщика услуг по управлению багажной системой в Терминале D. В результате, из-за этого сбоя своевременно не было отправлено около 2 тысяч мест багажа.

«В настоящее время основное количество задержанных мест багажа отправлено до пунктов назначения. Багажная система аэропорта Шереметьево работает в штатном режиме. Обработка багажа, включая багаж трансферных пассажиров, происходит согласно установленной технологии в нормативные сроки», — подчеркивают в Шереметьево.

Тем не менее, недовольство пострадавших от сбоя продолжает выливаться в социальные сети. В частности, на проблемы с багажом пожаловалась певица Алиса Вокс, которая осталась без своего багажа в Санкт-Петербурге. Знаменитая легкоатлетка Мария Лацискене не получила свой чемодан, прилетев на соревнования в Берлин. Без багажа также остались бывший лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец и российский маунтинбайк-райдер Павел Алехин, не говоря уже о двух тысячах менее именитых пассажиров.