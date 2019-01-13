Названы возможные причины инцидента с выкатившимся за ВПП лайнером в Шереметьево

Следователи проводят проверку по факту происшествия в московском аэропорту Шереметьево, где за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании Smart Wings. Об этом в воскресенье, 13 января, ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР) Лариса Марковец.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать ошибка пилота воздушного судна или некачественная работа наземных служб по уборке ВПП.

Как уточнила представительница ММСУТ, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила она.

Ранее стало известно, что самолет с 40 пассажирами и семью членами экипажа на борту, который должен был вылететь в Прагу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в 14:16 по московскому времени, когда авиалайнер совершал разгон.

Сообщалось, что полосу, на которой это произошло, закрыли, чтобы эвакуировать самолет. В результате инцидента никто не пострадал.

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