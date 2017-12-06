Самолет AirBaltic съехал с взлетной полосы в Шереметьево

Видео / Instagram 03_sergey

Московский аэропорт Шереметьево будет работать с одной взлетно-посадочной полосой (ВПП) из-за инцидента с самолетом авиакомпании AirBaltic. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«Самолет AirBaltic выкатился за пределы ВПП в Шереметьево, полоса закрыта до 18 часов», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник «Интерфакса» в экстренных службах, речь идет о самолете Boeing 737, который прилетел в столицу из Риги. При выруливании с ВПП на рулежную дорожку лайнер не удержался в створе и выкатился передней стойкой шасси на 5 метров за пределы полосы, пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что в момент инцидента на борту самолета находились 52 человека, все они штатно покинули лайнер.

В пресс-службе воздушной гавани данную информацию пока не комментировали.

2 декабря Шереметьево в два раза сократило число обслуживаемых рейсов из-за снегопада. Отмечалось, что в аэропорту скапливалась очередь на вылет — примерно шесть-восемь самолетов.