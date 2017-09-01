СМИ сообщили об избежавших столкновения над Ростовом-на-Дону самолетах

Два самолета сумели избежать столкновения над Ростовом-на-Дону благодаря действиям пилота одного из них. Об этом сообщает в пятницу, 1 сентября, РЕН ТВ.

По информации телеканала, на борту лайнера сработала система предупреждения столкновения в воздухе (Traffic alert and Collision Avoidance System, TCAS). В итоге воздушные суда пролетели на расстоянии 300 метров друг от друга.

Как говорится в сообщении, один из самолетов следовал по маршруту Симферополь — Москва, второй летел в столицу из Краснодара. Когда это произошло, а также другие подробности случившегося не приводятся. Официального подтверждения информации нет.

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TCAS мониторит пространство вокруг авиалайнера, обнаруживая другие суда, оборудованные таким же ответчиком. По стандартам Международной организации гражданской авиации система должна быть установлена на всех самолетах тяжелее 5,7 тонны или сертифицированных для перевозки более 19 пассажиров.

В июле в США самолет канадской авиакомпании Air Canada избежал столкновения с четырьмя другими лайнерами. Пилот при заходе на посадку в аэропорту Сан-Франциско по ошибке направил судно на дорожку для руления. Командир стоящего на ней самолета заметил садящийся не на ВПП лайнер, в итоге диспетчер дал экипажу команду срочно уходить на второй круг. Сообщалось, что самолет пролетел над первым стоящим на рулежке лайнером на высоте около 30 метров.