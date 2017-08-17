Самолет c отказавшими тормозами врезался в ограждение терминала во Внуково

В московском аэропорту Внуково самолет Boeing 767 авиакомпании «ЮТэйр» врезался в металлическое ограждение VIP-терминала. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, это произошло во время буксировки борта из ангара. У самолета отказали тормоза, и он хвостом протаранил ограждение.

Boeing получил сильные повреждения хвостовой части, правой и левой секций. Проводится оценка его технического состояния.

«Известия» также пишут об этом инциденте и публикуют фотографии самолета. «После установки упорных колодок, включения стояночного тормоза и разъединения буксировочного водила произошло самопроизвольное движение ВС (воздушного судна) назад и столкновение хвостовой части фюзеляжа с металлической конструкцией газовоздушного отбойника», — сообщает газета со ссылкой на источник.

В то же время Федеральное агентство новостей (ФАН) указывает, что представители аэропорта опровергают эту информацию.