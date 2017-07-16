СМИ сообщили о задевшем хвостом полосу самолете во Внуково

Самолет Boeing 737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу при попытке приземлиться в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил в воскресенье, 16 июля, «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Московского региона.

По его данным, инцидент произошел днем. Самолет совершал рейс из Петропавловск-Камчатского. После касания полосы хвостовой частью, экипаж направил воздушное судно на новый круг.

Со второй попытки Boeing 737 благополучно приземлился. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Официального подтверждения этой информации нет.

В январе сообщалось, что пассажирский самолет коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при вылете из Внуково. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, в ходе обследования неполадок выявлено не было.