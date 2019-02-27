Неудачная посадка самолета в Шереметьево попала на видео

@112 / Telegram

Камеры видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево засняли инцидент с бизнес-джетом Golfstreem, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На видео частный самолет авиакомпании Jet Air Group скользит боком по ВПП, а затем выкатывается за ее пределы и разворачивается на снегу. На его борту находились двое членов экипажа и трое пассажиров: Ария Ахмадова, Валентина Давыдовская и Асиф Алакбаров. Никто из путешественников не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет Jet Air Group совершил неудачную посадку и выкатился за пределы ВПП в аэропорту Шереметьево. Он следовал по маршруту Баку — Москва.

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