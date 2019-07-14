Пассажирский самолет аварийно приземлился в российском аэропорту

Самолет Як-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Самолет следовал из Сургута. На борту находились 111 пассажиров и члены экипажа, никто не пострадал. По предварительной версии, причиной аварийной посадки является отказ гидросистемы.

Обстоятельства аварии выясняются.

Накануне, 13 июля, в аэропорту «Киев» (бывший «Жуляны») украинской столицы аварийно приземлился самолет белорусской авиакомпании Belavia. По предварительным данным, у лайнера подломились стойки шасси, в результате он прополз на брюхе по взлетно-посадочной полосе и по земле за ее пределами

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