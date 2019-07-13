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Белорусский самолет аварийно приземлился в Киеве

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В аэропорту «Киев» (бывший «Жуляны») украинской столицы аварийно приземлился самолет белорусской авиакомпании Belavia. Об этом сообщает «Страна.ua».

По предварительным данным, у самолета подломились стойки шасси, в результате он прополз на брюхе по взлетно-посадочной полосе и по земле за ее пределами. На борту лайнера находились 139 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал. Один из пассажиров опубликовал видео с места аварии, а также рассказал о ней в социальных сетях. По словам очевидца, службы аэропорта оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие.

Ранее сообщалось, что пассажир авиакомпании Delta Логан Уэбб снял на видео разваливающийся двигатель самолета прямо во время рейса. На ролике запечатлено, как в раскаленном докрасна двигателе вращается отсоединившаяся деталь. Лайнер авиакомпании Delta следовал из Атланты в Балтимор. Через час после вылета экипаж сообщил о неисправности одного из двигателей. Пилотам удалось успешно совершить экстренную посадку в международном аэропорту Роли-Дарем. Никто из 148 пассажиров не пострадал.

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