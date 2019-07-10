Пассажир снял разваливающийся во время рейса двигатель самолета

Видео: @Micahlifa / Twitter

Пассажир авиакомпании Delta снял на видео разваливающийся двигатель самолета прямо во время рейса. Он опубликовал ролик в Twitter в среду, 10 июля.

На кадрах, сделанных Логаном Уэббом, видно, как в раскаленном докрасна двигателе вращается отсоединившаяся деталь.

По данным ABC News, лайнер авиакомпании Delta следовал из Атланты в Балтимор. Через час после вылета экипаж сообщил о неисправности одного из двигателей.

Пилотам удалось успешно совершить экстренную посадку в Международном аэропорту Роли-Дарем. Никто из 148 пассажиров не пострадал.

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