Самолет российской авиакомпании сбил пять столбов при взлете

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Самолет российской авиакомпании S7 сбил пять фонарных столбов при вылете из московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщает «Вести.Ru».

Инцидент произошел рано утром в понедельник, 5 августа, когда Boeing 737-800, летевший в Симферополь, набирал скорость перед взлетом. На записи с видеокамер видно, как лайнер почти выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и оторвался от земли только на газоне, повредив фонари.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что лайнер разбил пять осветительных приборов на ВПП и повредил покрышки колес осколками.

В июле пассажирский самолет австралийской авиакомпании Cobham Aviation врезался в фонарный столб при взлете. Инцидент произошел в международном аэропорту города Перт, когда самолет c 62 пассажирами на борту вылетал в австралийский округ Голдфилдс-Эсперанс.

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