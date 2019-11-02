Два самолета экстренно сели в Москве, сообщает в субботу, 2 ноября, РЕН ТВ.

Вечером 1 ноября пассажирский лайнер компании «Азербайджан Хава Йоллары», вылетевший из российской столицы в Баку, экстренно приземлился на запасном аэродроме из-за трещины в лобовом стекле. Посадка прошла благополучно. Как передает Пятый канал, инцидент случился во Внуково.

В ночь на 2 ноября во Внуково самолет компании VistaJet, вылетевший из Москвы на Мальдивы, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. Экипаж заметил неполадки в работе двигателя. Посадка также прошла благополучно после выработки топлива.

Ранее Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Тюмени в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту вылета с отказавшим левым двигателем.

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