Появилось видео посадки SSJ-100 с проблемным двигателем

Вынужденная посадка самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Ямал», вылетевшего из Тюмени в Санкт-Петербург, попала на видео. Кадры очевидцев в аэропорту Рощино публикует портал 72.ru.

В ролике видно, как лайнер снижается, а затем приземляется на взлетно-посадочной полосе.

Ранее 1 ноября сообщалось, что пассажирский самолет SSJ-100 готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей. Однако, как сообщил «Интерфаксу» информационный источник, двигатель лайнера не выходил из строя, а начал функционировать с перебоями.

Позже стало известно, что причиной сбоя работы двигателя стала залетевшая в него птица.

На борту воздушного судна находились 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Выработав топливо, самолет совершил посадку в аэропорту вылета. Пострадавших нет.

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