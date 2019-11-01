Названа причина отказа двигателя российского SSJ-100

Причиной технических проблем с пассажирским Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Ямал», вылетевшем из Тюмени в Санкт-Петербург, оказалось попадание птицы в двигатель. Об этом «Интерфаксу» сообщил перевозчик.

Как отмечал информированный источник издания, двигатель лайнера не выходил из строя, а начал функционировать с перебоями. Предполагалось, что он приземлится через полтора часа с превышением разрешенной посадочной массы, а также в условиях ветра порывами до 17 метров в секунду.

О готовящемся к аварийной посадке SSJ-100 стало известно ранее 1 ноября. По информации «Комсомольской правды», на борту воздушного судна находились 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.

Выработав топливо, самолет совершил посадку в аэропорту вылета. Пострадавших нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



