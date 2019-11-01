SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился

Пассажирский Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с отказавшим левым двигателем, вылетевший из Тюмени в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — сообщил ТАСС информированный источник. По его словам, воздушное судно встречали на полосе представители экстренных служб.

Как уточняет в Telegram принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на «Гражданские самолеты Сухого», пилоты сами отключили двигатель лайнера.

Ранее сообщалось, что самолет готовится к экстренной посадке и вырабатывает топливо. Предполагалось, что он приземлится через полтора часа с превышением разрешенной посадочной массы, а также в условиях ветра порывами до 17 метров в секунду.

О готовящемся к аварийной посадке SSJ-100 стало известно ранее 1 ноября. По данным Flightradar, речь шла о воздушном судне авиакомпании «Ямал», вылетевшем из тюменского аэропорта Рощино в Санкт-Петербург в 18:55 по местному времени (16:55 мск). На борту находились 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.

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