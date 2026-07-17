Стриптиз-клуб решили открыть рядом с храмом в российском городе

В Ульяновске решили открыть стриптиз-клуб рядом с храмом

В Ульяновске собрались открыть стриптиз-клуб рядом с храмом. Выбор локации для заведения возмутил Симбирскую епархию, пишет РИА Новости.

В четверг, 16 июля, епархия выступила с заявлением по поводу планов на открытие клуба на улице Гончарова, в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии вблизи от храма во имя Трех святителей и Симбирского Спасского монастыря. Представители заявили, что размещение такого заведения в указанном месте является оскорбительным и недопустимым. В церкви считают, что реклама с демонстрацией обнаженного женского тела нарушает традиционные нравственные нормы.

После выступления епархии вывеску стриптиз-клуба демонтировали. Открытие, которое должно было состояться вечером 17 июля, отложили.

Ранее сообщалось, что в деревне Авчурино Калужской области установили необычный храм в палатке. Объект появился рядом с руинами древней церкви, теперь в нем проводят службы.