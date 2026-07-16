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18:35, 16 июля 2026Экономика

Храм-палатка появился в российском регионе

В Калужской области установили храм-палатку
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В деревне Авчурино Калужской области рядом с руинами древней церкви установили храм-палатку. О необычном объекте в российском регионе пишет издание «Подъем».

Брезентовый храм с крестом на крыше появился рядом с Никольской церковью, которую сейчас восстанавливают. Палатку поставили для удобства жителей, которые приходили молиться к церкви, несмотря на то, что работы еще не окончены.

«Фундамент уже сделан, и мы уже на этом фундаменте под открытым небом, где есть ветра, дождь, ну все — мы молимся. То есть люди стекаются, просили меня, чтобы у нас были службы, несмотря на непогоду», — рассказал клирик Ждамировского монастыря Иоанн, которого отправили в село на духовное окормление.

Он отметил, что палатку не будут убирать даже после того, как церковь восстановят. По словам клирика, этот храм стал первым в селе. На службы приходят около 15-20 человек, поэтому смысл продолжать их вести есть.

Ранее в московском районе Чертаново на детскую площадку завезли песок с кладбища. Жители обнаружили в нем осколки могильных плит и погнутый крест.

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