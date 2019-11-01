Российский SSJ-100 после экстренной посадки показали на видео

Следственный комитет России опубликовал видео самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Ямал», летевшего из Тюмени в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

Запись сделана после того, как судно экстренно приземлилось в аэропорту вылета. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб осматривают лайнер. Самолет не получил видимых повреждений после незапланированной посадки с одним двигателем.

Ранее стало известно, что после появления неисправности пилоты перевели двигатель в режим «малого газа», однако отказа механизма не было. Причиной сбоя стала птица, которая попала в двигатель.

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