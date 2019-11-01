Появились подробности экстренной посадки SSJ-100

Пилоты пассажирского Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Ямал», вылетевшего из Тюмени в Санкт-Петербург, перевели неисправный двигатель в режим «малого газа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что отказа у двигателя не было. По его словам, пилоты совершили посадку с одним двигателем, однако такой маневр является штатным и предусмотрен сертификацией самолета.

Ранее сообщалось, что неисправность у SSJ-100 возникла из-за попадания птицы в двигатель, после чего он начал функционировать с перебоями.

О готовящемся к аварийной посадке самолете стало известно ранее 1 ноября. На борту воздушного судна находились 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.

Выработав топливо, самолет совершил посадку в аэропорту вылета. Пострадавших нет.

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