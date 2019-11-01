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Пассажирка аварийно севшего SSJ-100 рассказала о происходившем на борту

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Пассажирка Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), совершившего аварийную посадку в Тюмени из-за проблем с двигателем, рассказала о том, что происходило на борту лайнера. Ее рассказ был опубликован в Telegram.

По ее словам, после того, как пассажирам объявили, что самолет возвращается в аэропорт вылета и судно начало кружить над городом, стало «очень страшно».

«Некоторые по левой стороне видели, как двигатель так — пых-пых, там огонь даже был. Кто-то плакал, кто-то оцепенел, один начал вслух молиться», — сообщила она и добавила, что также вспомнилась произошедшая в мае катастрофа в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.

В то же время, отметила женщина, стюардессы успокаивали пассажиров, однако «сами были насторожены». «Потом сели и такие аплодисменты были!» — заключила она.

Пассажирский SSJ-100 авиакомпании «Ямал» вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург ранее 1 ноября, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета спустя примерно полтора часа после взлета. На борту находились 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Причиной технических проблем оказалось попадание птицы в один из двигателей.

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