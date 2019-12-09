Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

В Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet с неисправностью бортового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что самолет следовал из Челябинска в Москву. При снижении экипаж сообщил о проблемах, однако посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, причины произошедшего выясняются.

1 ноября произошла вынужденная посадка самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который следовал из Тюмени в Санкт-Петербург. Причиной назвали перебои в работе двигателя самолета.

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