Две страны заинтересовались SSJ-100

Россия обсуждает с Норвегией и Турцией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). О переговорах с норвежской стороной сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Диалог [о поставках SSJ-100] идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет», — отметил министр.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в свою очередь сообщил, что ОАК ведет переговоры с Турцией о поставках SSJ-100 и МС-21. «Да, мы обсуждаем и МС-21, и Суперджет», — цитирует Слюсаря «Интерфакс». В сентябре ОАК представила SSJ-100 и МС-21 на авиасалоне в Стамбуле.

В конце октября сообщалось о подписании меморандума о поставке 40 самолетов SSJ-100 с норвежским лоукостером Norwegian Air Shuttle, но перевозчик опроверг информацию.

В конце октября Мантуров сообщил, что продажа SSJ-100 в Замбию заморожена из-за нехватки финансирования.

SSJ-100 разработан и произведен АО «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК) при участии итальянской Leonardo-Finmeccanica. Самолеты эксплуатируются рядом российских авиакомпаний, мексиканской Interjet, ВВС Таиланда и госструктурами Казахстана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!