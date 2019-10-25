Sukhoi Superjet 100 нашли нового покупателя

Компания «Гражданские самолеты Сухого» подписала меморандум о поставке 40 самолетов SSJ-100 с норвежским лоукостером Norwegian Air Shuttle. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к ходу сделки.

Предполагается, что передача самолетов будет осуществляться в два этапа: сначала 10 лайнеров передадут аргентинской «дочке» лоукостера, затем еще 30 — головной компании. Взамен власти Норвегии предложили дать им скидку на оплату полетов и открыть транссибирский маршрут, чтобы летать из Европы в Азию.

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В случае одобрения сделка может быть профинансирована лизинговой компанией Arctic Aviation Assets. Учитывая, что средняя цена SSJ-100 составляет примерно 50,5 миллиона долларов, 40 самолетов обойдутся в 2 миллиарда долларов.

В конце октября стало известно, что продажи Sukhoi SuperJet 100 по итогам 2019 года окажутся самыми низкими за последние семь лет. По сравнению с 2018-м, поставки сократятся на 30 процентов.

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