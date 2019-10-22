Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

В январе-сентябре 2019 года АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) продали только один Sukhoi Superjet 100. Об этом свидетельствует сократившаяся в 4,5 раза выручка компании, пишет «Коммерсантъ».

Отчетность ГСС указывает, что за три квартала компания получила шесть миллиардов рублей, причем на поставку самолетов приходится только 2,1 миллиарда. Как утверждают источники в отрасли, это соответствует стоимости одного борта.

Оставшиеся деньги компания получила за послепродажное обслуживание. В итоге чистый убыток ГСС достиг 1,9 миллиарда рублей. Это почти втрое больше, чем за тот же период в прошлом году, когда удалось выручить за поставки самолетов 24,4 миллиарда рублей.

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В пресс-службе компании сообщили, что ожидают основной объем поставок в четвертом квартале года, но не уточнили точное количество самолетов. Источники в отрасли и Минпромторге указывают несколько причин падения продаж. Одной из них называется проблема с двигателями. За год вышли из строя сразу несколько штук, поэтому пришлось снимать их с готовых самолетов. Эту версию опровергают источники в ГСС, но другую причину не называют.

В свою очередь исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предположил, что проблема связана с затянувшимися переговорами с «Аэрофлотом», который хочет получить лучшие условия поставок. Также источник на рынке не исключает, что потенциальные покупатели ожидают увеличения субсидий для покупателей российских самолетов, которые введут в следующем году.

В конце августа министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что несмотря на проблемы SSJ-100 и катастрофу в Шереметьево в мае этого года на рынке сохраняется интерес к лайнеру. Тогда он утверждал, что основные поставки запланированы на вторую половину года. До этого сообщалось, что последний иностранный эксплуатант самолета, мексиканская Interjet, ищет покупателей на российские лайнеры. Также в начале октября Мантуров заявил, что Россия и Египет возобновили переговоры по поводу поставок самолета Sukhoi SuperJet 100.

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