Экономика
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Желудок задержанного за пьяное вождение мужчины сам производил пиво
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло
Лукашенко рассказал о «дуге нестабильности» вблизи белорусской границы
Повреждение тягачом самолета в российском аэропорту попало на видео
Москва рассказала Киеву о пользе от признания Крыма российским
В России водитель иномарки сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал ее
В Москве покончила с собой дочь иранского посла
Названа угроза со стороны выращенных мыслящих мозгов
Россиянин умер после года в американской тюрьме
Новости партнеров

Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

Перейти в «Мою Ленту»
Sukhoi Superjet

В январе-сентябре 2019 года АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) продали только один Sukhoi Superjet 100. Об этом свидетельствует сократившаяся в 4,5 раза выручка компании, пишет «Коммерсантъ».

Отчетность ГСС указывает, что за три квартала компания получила шесть миллиардов рублей, причем на поставку самолетов приходится только 2,1 миллиарда. Как утверждают источники в отрасли, это соответствует стоимости одного борта.

Оставшиеся деньги компания получила за послепродажное обслуживание. В итоге чистый убыток ГСС достиг 1,9 миллиарда рублей. Это почти втрое больше, чем за тот же период в прошлом году, когда удалось выручить за поставки самолетов 24,4 миллиарда рублей.

В пресс-службе компании сообщили, что ожидают основной объем поставок в четвертом квартале года, но не уточнили точное количество самолетов. Источники в отрасли и Минпромторге указывают несколько причин падения продаж. Одной из них называется проблема с двигателями. За год вышли из строя сразу несколько штук, поэтому пришлось снимать их с готовых самолетов. Эту версию опровергают источники в ГСС, но другую причину не называют.

В свою очередь исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предположил, что проблема связана с затянувшимися переговорами с «Аэрофлотом», который хочет получить лучшие условия поставок. Также источник на рынке не исключает, что потенциальные покупатели ожидают увеличения субсидий для покупателей российских самолетов, которые введут в следующем году.

В конце августа министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что несмотря на проблемы SSJ-100 и катастрофу в Шереметьево в мае этого года на рынке сохраняется интерес к лайнеру. Тогда он утверждал, что основные поставки запланированы на вторую половину года. До этого сообщалось, что последний иностранный эксплуатант самолета, мексиканская Interjet, ищет покупателей на российские лайнеры. Также в начале октября Мантуров заявил, что Россия и Египет возобновили переговоры по поводу поставок самолета Sukhoi SuperJet 100.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Продажи SSJ ушли в пике
Для Sukhoi SuperJet 100 нашли нового покупателя
Sukhoi Superjet оказался кому-то нужен после аварий и катастроф
Последний зарубежный покупатель SSJ100 захотел избавиться от них
Другие материалы рубрики
Экономика17:2518 октября

«На Севере — жить!»

«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
10:22Сегодня

Стали известны подробности новой пенсионной системы

08:55Сегодня

В России снизят налоги

07:26Сегодня

Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

Экономика10:3921 октября

Поисковик для талантов

«Газпром нефть» и «Россия — страна возможностей» займутся специалистами «Индустрии 4.0»
07:18Сегодня

Гречка подорожает

06:20Сегодня

В Экспоцентре открылась Международная выставка «Технофорум-2019»

02:48Сегодня

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Экономика00:0118 октября

Не находят места

России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
01:16Сегодня

Российских семей с низкими доходами стало меньше

20:4721 октября

Орешкин уличил МВФ в несправедливости

20:3221 октября

Американцы принесли в Россию больше всех денег

Россия
В России водитель иномарки сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал ее
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
В Москве покончила с собой дочь иранского посла
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
После массовой гибели собак россияне заболели неизвестной болезнью
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
Российские военные погрызли семечки на корточках у Вечного огня и поплатились
Все материалы
Мир
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Москва рассказала Киеву о пользе от признания Крыма российским
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Россиянин умер после года в американской тюрьме
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве выпустили монету «75 лет освобождения Украины» с профилем бойца УПА
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Украинский министр назвал себя дебилом
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Сенцов решил стать правозащитником и рассказать иностранцам о России
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Киев назначил ответственных за расследование преступлений Евромайдана
Все материалы
Экономика
Стали известны подробности новой пенсионной системы
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
В России снизят налоги
Поисковик для талантов
«Газпром нефть» и «Россия — страна возможностей» займутся специалистами «Индустрии 4.0»
Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян
«В том, что моя жизнь изменится, я не сомневаюсь»
Возрастные участники программы WorldSkills о том, как продлить профессиональную молодость
Гречка подорожает
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании
В Подмосковье найдены тела убитых депутата и ее семьи
Бандиты Шишкана расстреляли и закопали жертв. Погибших искали семь лет
Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились подробности резни в московском хостеле
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Четырежды судимый россиянин сел пожизненно за убийство школьницы
Все материалы
Наука и техника
Стали известны сроки запуска первой возвращаемой российской ракеты как у SpaceX
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
НАСА захотело постоянного присутствия астронавтов на МКС
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Разбиты устоявшиеся представления о вирусах
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
С-400 показали в действии
Все материалы
Спорт
Судья попытался разнять бойцов и был нокаутирован
«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
Названы претенденты на «Золотой мяч»
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
«Нечеловеческая» скорость скалолазки удивила фанатов
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
Российский боец UFC назвал главные стереотипы о России в США
Все материалы
Культура
Вышел трейлер новых «Звездных войн»
«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»
Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
Эмилия Кларк рассказала о разбитом сердце из-за критики финала «Игры престолов»
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
У Киры Найтли случился нервный срыв из-за преследований папарацци
«Когда он завывал от гнева, кровь стыла в жилах»
Неизвестная повесть Джона Толкина: маги, страхи и вселенная «Властелина колец»
Фрэнсис Форд Коппола вслед за Мартином Скорсезе обрушился на фильмы Marvel
Все материалы
Интернет и СМИ
BadComedian займется хорошими фильмами
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Девушка нашла хитрый способ наказать сестру за плохую работу
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Блогер-веган угрожал девушке убийством и в очередной раз попал за решетку
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Звезда реалити-шоу увеличила грудь и пожалела
Все материалы
Ценности
Популярная модель раскрыла трюк с бельем для женщин с большой грудью
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Легендарный российский мотоцикл продадут американцам вместе с дровами
Создано пригодное для ношения без белья прозрачное платье
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Мать жениха раскритиковали за попытку затмить невесту
Все материалы
Путешествия
Россияне назвали самый безопасный вид транспорта
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Пассажирский самолет экстренно сел из-за разлива химиката
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Российские туристы предпочли отечественный отдых загранице
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров
Все материалы
Из жизни
Мужчина узнал от друга о смертельной болезни и нашел ее у себя
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Фаворитка тайского монарха обидела королеву и попала в опалу
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Суд заставил мужчину платить алименты за чужого ребенка
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Воскресший покойник вызвал панику на похоронах
Все материалы
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Самый мощный пикап в линейке Nissan лишился дизеля
Новый BMW M3 засветился без камуфляжа
Представлена новая Hyundai Creta
Все материалы
Дом
В Москве полностью закроют одну из линий метро
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Россия стала торговым лидером Европы
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В России подскочили цены на загородное жилье
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Подмосковье недосчиталось полноценного жилья
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Малому бизнесу предложили налоговую амнистию
Российский регион привлечет туристов янтарной терапией
Все материалы