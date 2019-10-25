Норвежская компания опровергла покупку SSJ-100

Лоукостер Norwegian Air Shuttle опроверг информацию о подписании меморандума по поводу покупки 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100, передает ТАСС со ссылкой на представитель компании.

При этом Астрид Маннион-Гибсон подтвердила, что переговоры с российскими властями и производителем лайнера АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) действительно ведутся.

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Ранее о соглашении сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным его источников, норвежская компания хочет использовать самолеты для транссибирских маршрутов, то есть полетов в Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины.

Норвежцы надеются, что контракт позволит им получить скидку при оплате полетов. В материале указывали детали меморандума. Сначала десять SSJ-100 должны пойти аргентинской «дочке» Norwegian Air Shuttle, а затем 30 лайнеров — головной компании.

Как свидетельствуют отчет ГСС, с начала года удалось продать только один борт, что является наихудшим результатом за все время продаж. В пресс-службе компании сообщили, что ожидают основной объем поставок в четвертом квартале года, но точное количество лайнеров не уточнили.

Сейчас единственным иностранным эксплуатантом российского самолета остается мексиканская Interjet. В начале октября стало известно, что компания собирается избавиться от SSJ-100 и ведет переговоры с Airbus.

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