От Sukhoi Superjet снова решили избавиться

Мексиканская авиакомпания Interjet задумалась о покупке 12 самолетов A220 и ведет переговоры с Airbus. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в авиационной отрасли. Предполагается, что новые самолеты должны заменить присутствующие в парке российские Sukhoi SuperJet 100.

Официально ни одна из компаний не прокомментировала информацию о переговорах. Детали возможной сделки, а также ее сумма не разглашаются.

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В конце августа сообщалось, что Interjet ищет покупателей на российские самолеты SSJ-100. Необходимость в продаже тогда объяснили сложным финансовым положением. Однако в компании «Гражданские самолеты Сухого» («дочка» «Объединенной авиастроительной корпорации»), производящей самолеты, заверили, что Interjet не планирует отказываться от них и возвращать производителю. В частности, говорилось о том, что мексиканская компания стала реже использовать российские самолеты, в том числе, это обосновывали экономической ситуацией в стране.

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