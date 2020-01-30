Российский самолет экстренно сел из-за угрожавшей взорвать себя пассажирки

Самолет российской авиакомпании S7 экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом в четверг, 30 января, сообщает издание Baza.

По его информации, воздушное судно следовало по маршруту из Симферополя в Москву. Согласно предварительным данным, экипаж лайнера доложил диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь самолет.

Также известно, что на борту самолета находятся 195 человек и в настоящее время лайнер буксируют на стоянку. В связи с временным запретом на вылеты на полосах образовалась пробка из ожидающих лайнеров.

27 января стало известно, что пассажирский самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о бомбе. Рейс SU1713 должен был прибыть в столицу в 16:15 по местному времени. Известно, что на борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.

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