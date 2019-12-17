Стали известны подробности аварийной посадки Ту-22МЗ в поле

Дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22М3 получил повреждения при посадке с отказавшим двигателем, их степень определит специальная комиссия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Астраханской области.

Как уточнил другой источник, посадка произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова возле Ахтубинска за пределами города.

Ранее сообщалось, что дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил аварийную посадку «на грунт» в Астраханской области из-за отказавшего двигателя. Лайнер выполнял плановый полет без боекомплекта. Летчики смогли сами покинуть судно, они не пострадали. На земле разрушений нет.

По данным Telegram-канала Baza, самолет летел с военной базы Шайковка в Калужской области в Ахтубинск и не долетел несколько километров.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами на дистанции до 2200 километров от аэродрома базирования. Российские военные использовали эти самолеты в операциях в Сирии, до этого — в Афганистане, Грузии и на Северном Кавказе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru