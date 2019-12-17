Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 аварийно сел в поле

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил аварийную посадку «на грунт» в Астраханской области из-за отказавшего двигателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Лайнер выполнял плановый полет без боекомплекта. В ведомстве отметили, что «благодаря грамотным действиям» пилотов удалось отвести самолет от населенного пункта и успешно приземлить.

Летчики не пострадали и самостоятельно покинули судно. Их доставили на аэродром базирования. «На земле разрушений нет», — добавили в министерстве.

По данным Telegram-канала Baza, самолет летел с военной базы Шайковка в Калужской области в Ахтубинск и не долетел несколько километров.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами на дистанции до 2200 километров от аэродрома базирования. Российские военные использовали эти самолеты в операциях в Сирии, до этого — в Афганистане, Грузии и на Северном Кавказе.

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