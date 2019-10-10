В Минобороны объяснили посадку военно-транспортного самолета «на брюхо»

Причиной жесткой посадки военно-транспортного самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге могли стать несработавшие шасси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси. Из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси, и самолет "сел на брюхо" на запененную полосу», — сказали в службе. Причины происшествия установит специальная комиссия.

Источник в авиаотрасли региона рассказал ТАСС, что самолет получил незначительные повреждения, его восстановят.

По данным ведомства, судно выполняло плановый рейс из Челябинской области, сам инцидент произошел в 9:12 по мск. На борту находились 20 человек, никто не пострадал. Аэропорт приостановил работу.

Ан-12 используется для перевозки и десантирования людей, военной техники и грузов, а также выполнения специальных задач.

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